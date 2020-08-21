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Общество

Количество 100-бальных работ по ЕГЭ в Нижегородской области увеличилось почти в 2 раза

20 августа 2020 17:23  [285] Общество

Фото: ege.edu.ru

Количество 100-бальных работ по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году в Нижегородской области увеличилось почти в 2 раза по сравнению с результатами 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время подведены итоги экзаменационной кампании единого государственного экзамена 2020 года. Участники ЕГЭ получили результаты экзаменов, проходивших в дополнительный период.

В текущем году в Нижегородской области 280 участников получили 300 стобалльных результатов, а в 2019 году стобалльные результаты получили 174 участника, и таких работ было 185.

Кроме того, в 2020 году сразу 20 участников набрали по 2 максимальных результата экзаменов. В 2019 году по 2 максимальных результата набрали 11 участников.

В целом почти по всем учебным предметам средний балл участников в Нижегородской области - выше среднероссийских результатов.

Всего для участия в едином государственном экзамене в Нижегородской области было зарегистрировано более 13 тысяч человек и открыто 92 пункта проведения ЕГЭ.

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