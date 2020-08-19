Нижегородец обвиняется в краже велосипедов из подъездов домов Происшествия

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя области, который обвиняется в совершении 5 преступлений по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Следствием установлено, что в мае и июне этого года мужчина похитил из подъездов домов в Московском и Канавинском районах велосипеды на общую сумму более 97 тысяч рублей. Три из похищенных велосипедов были обнаружены и изъяты при проведении следственных действий.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что случаи наезда на велосипедистов участились в Нижегородской области.