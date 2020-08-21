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Общество

Число заболевших коронавирусом в Автозаводском районе превысило 3 тысячи человек

21 августа 2020 12:50  [1522] Общество

Число заболевших коронавирусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по данным на 21 августа превысило 3 тысячи человек.

Необходимо обратить внимание, что этот район является самым крупным и густонаселенным в городе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, на сегодняшний день COVID-19 в Автозаводском районе подтвержден у 3 003 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 6 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 089 заболевших, за сутки - на 4 человека больше), Канавинский (1 769, рост на 3 заболевших), Сормовский (1 436, заболели еще 14 человек), Советский (1 379, на 16 заболевших больше), Московский (1 367, еще 21 заболевших), Приокский (812, +17 заболевших).

Стоит отметить, что в одном районе городе – Нижегородском, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На сегодняшний день число заболевших - 1 050 человек.

В целом в Нижегородской области 21 августа коронавирус подтвержден у 26 391 человека, в том числе 127 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

По данным Росстата на 1 января 2020 года население Нижнего Новгорода составляет около 1,3 млн человек, в том числе в Автозаводском районе зарегистрировано 296 500 жителей, Сормовском - 164 944, Канавинском - 155 247, Советском - 148 707, Ленинском - 140 177, Нижегородском - 130 900, Московском - 123 435, Приокском - 98 329.

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