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Культура и отдых

"Нижегородская область во многом является локомотивом культурных процессов", - Глеб Никитин

21 августа 2020 13:31  [222] Культура и отдых
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал предстоящую торжественную церемонию награждения победителей премии "Инновация-2020", которая состоится в Арсенале — Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина.

"Сегодня Нижегородская область во второй раз принимает на своей территории "Инновацию" — главную российскую премию в области современного искусства. Этот проект важен не только для людей искусства по всей стране, но и для нашего региона, который хочет стать и во многом уже является локомотивом культурных процессов", - сказал губернатор.

"Сегодняшние условия жизни, безусловно, повлияли на формат проведения премии "Инновация", и дело здесь не только в требованиях безопасности, которые необходимо соблюдать. Новые типы коммуникации между людьми, способы взаимодействия реальных и виртуальных пространств стали предметом творческого осмысления", - добавил Глеб Никитин.

"В этом году премия пройдет в уникальном – гибридном - формате, который позволяет провести церемонию одновременно в режимах онлайн и офлайн. Таким образом, мы смогли лично встретиться с номинантами и представителями художественного сообщества, пожелавшими приехать в Нижний Новгород, и, кроме того, впервые привлечь к дистанционному участию профессионалов со всего мира", - рассказал глава региона.

Напомним, что мероприятие состоится 21 августа, церемония начнется в 20:00 и будет транслироваться в формате онлайн на сайте премии, в социальных сетях Facebook и Instagram, а также на ресурсах партнеров.

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