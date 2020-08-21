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Общество

Длительные свидания с осужденными вновь разрешены в нижегородских колониях и СИЗО

21 августа 2020 14:11  [779] Общество

Длительные свидания с осужденными вновь разрешены в нижегородских колониях и СИЗО. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, в соответствии с постановлением главного санитарного врача управления, отменено действующее ранее ограничение.

Длительные свидания будут предоставляться в соответствии с графиком, утвержденным начальником учреждения, в следующих колониях и СИЗО: ИК-2, ЛИУ-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, ИК-9, ИК-11, ИК-12, ИК-14, ИК-15, ИК-16, ИК-17, ИК-18, ИК-20, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, Арз. ВК.

Родственники с признаками острого респираторного заболевания на длительные свидания допускаться не будут.

Допуск будет разрешен только при наличии у них справки с "отрицательным" результатом исследования на коронавирус, полученного в период не позднее, чем за три дня до даты предоставления длительного свидания в учреждении ГУФСИН.

При отсутствии справки допуск запрещен.

Также запрещается нахождение родственников на длительном свидании без масок и одноразовых перчаток.

Вместе с тем будет организован входной контроль состояния здоровья родственников с замером температуры тела и сбора информации о наличии жалоб на состояние здоровья.

Напомним, коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 77 жителей Нижнего Новгорода. Всего по области, с начала пандемии, заболели 26 391 человек.

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