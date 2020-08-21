Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 77 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 77 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 21 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 905 заболевших COVID-19 — это на 77 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 391 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 003 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано шестеро заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 089 заболевших, за сутки - на 4 человека больше), Канавинский (1 769, рост на 3 заболевших), Сормовский (1 436, заболели еще 14 человек), Советский (1 379, на 16 заболевших больше), Московский (1 367, еще 21 заболевших), Приокский (812, +17 заболевших).

Стоит отметить, что в одном районе городе – Нижегородском, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На сегодняшний день число заболевших - 1 050 человек.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 254, за сутки - 10 заболевших), Павловский район (1 390, еще девять заболевших), Борский (950, три новых случая заболевания), Богородский (720, ни одного нового случая заболевания), Кстовский (647, один новый случай), Семеновский (539, за сутки - один заболевший), Кулебакский (507, еще один заболевший) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 34 районах Нижегородской области и одном районе Нижнего Новгорода.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".