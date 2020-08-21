Власти рассказали об очередном этапе строительства развязки на Циолковского Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Подрядчик 21 августа приступил к бурению буронабивных скважин для опор будущей транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительстве региона.

Бурение скважин не приведет к перекрытию движения. Напомним, что это произойдет не раньше сентября - только после отладки схемы движения транспортных потоков: созданию временной объездной дороги с железнодорожным переездом на улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского.

Только после отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

Сейчас же на объекте продолжаются подготовительные работы.

После того, как завершится бурение скважин, начнутся испытания по определению несущих способностей грунта. Затем планируется обработать данные и приступить к бетонированию скважин.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в 2020 году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Проект реализуется в рамках направления "Среда 800" инфраструктурной программы "Город 800". Программа "Город 800" – это центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.