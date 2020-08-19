Строительство развязки на Циолковского: движение транспорта не перекроют до сентября Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Транспорт по улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где будут строить дорожную развязку, сможет передвигаться как минимум до начала сентября. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Сейчас подрядчик, который уже получил разрешение на строительство, пока ведет подготовительные работы, и они не требуют перекрытия движения транспорта. Также создается временный железнодорожный переезд на улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского. Напомним, что начало строительства не планировалось без устранения этого неудобства.

Только после отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

О том, как будет организовано движение транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Проект реализуется в рамках направления "Среда 800" инфраструктурной программы "Город 800". Программа "Город 800" – это центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства: