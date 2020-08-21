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Бизнес

ОМК построит на Выксунском метзаводе новый электрометаллургический комплекс

21 августа 2020 18:49  [445] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

"Объединенная металлургическая компания" планирует построить на входящем в ее состав Выксунском металлургическом заводе новый электрометаллургический комплекс мощностью по жидкой стали до 1,8 млн тонн в год. Об этом сообщает Главгосэкспертиза РФ, которая одобрила документы, позволяющие начать подготовку к проектированию комплекса.

Новый комплекс будет выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для производства железнодорожных колес в действующем колесопрокатном комплексе ВМЗ" и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для собственного толстолистового прокатного стана МКС-5000.

Кроме того, комплекс предназначен для выпуска до 400 тысяч тонн в год литых заготовок, которые станут использовать в производстве бесшовных труб нефтяного сортамента. Строительство этого производства сейчас ведется на территории ВМЗ, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Проектная мощность производства составляет 500 тысяч тонн бесшовных труб в год.

СПРАВКА:
По данным на апрель 2019 года ОМК инвестировала в развитие своих предприятий более $6 млрд, причем более $3 млрд - за последние 10 лет. Основные инвестиции пришлись на ВМЗ. Здесь были построены первая в России линия по производству прямошовных труб диметром 1420 мм (2005 год), Литейно-прокатный комплекс (2008 год), стан-5000 (2012 год), первая в России линия по выпуску ж/д колес для скоростных поездов (2014 год) и др.

Сегодня ОМК на ВМЗ реализует рекордную инвестпрограмму, планируя инвестировать в развитие завода 167 млрд рублей. Сегодня уже реализуется проект по модернизации производства нефтегазопроводных труб, стартовавший в 2016 году. В его рамках запланировано обновление всех существующих мощностей по выпуску труб OCTG и расширение продуктовой линейки электросварных труб для строительства скважин за счет выпуска труб диаметром 139,7-426 мм, и освоения производства насосно-компрессорных труб.

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