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Общество

Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде привели в порядок по поручению губернатора

22 августа 2020 14:16  [63] Общество

Фото: из соцсети Instagram, Глеб Никитин

Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде привели в порядок. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"Банальную уборку и выдворение нарушителей уже провел по моему поручению и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев", - написал Глеб Никитин.

Напомним, ранее один из подписчиков губернатора рассказал ему, что в подземном переходе на Московском вокзале живут бездомные, которые вызывают дискомфорт у нижегородцев и гостей города. В частности, он пожаловался на грязь и запах. Кроме того, он обратил внимание главы региона на несанкционированную торговлю в переходах.

"Комментарий очень красочно описывал состояние перехода на ж/д вокзале. Теперь формируем систему, чтобы возвращение к прошлому состоянию было невозможно ни в переходе на вокзале, ни в любом другом", - резюмировал Глеб Никитин.

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