Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок фильма

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за кино-и видеосъемок. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. Инициатором обращения стало ООО "Медиаслово" (Шарапов Д.О.). Какой именно будет сниматься фильм – не уточняется.
Дороги будут частично закрыты весь день 5 сентября 2020 года вдоль улицы Фрунзе. Также с 7 утра до 13 часов - по пл.Минина (на участке от памятника В.Чкалова до Коромысловой башни).
На следующий день, 6 сентября, с 13 до 19 часов - по Нижневолжской набережной.
С 17 часов 9 сентября до 3 утра 10 сентября - по ул.Совнаркомовской. Рано утром 10 сентября - по Окскому съезду по направлению с верхней части города в нижнюю часть города (на участке от улицы Малая Ямская до Комсомольской площади).
С 13 часов до 18 часов 13 сентября - по местному проезду напротив дома № 33 по ул.Рождественской.
Будут организованы объезды, парковка на указанных улицах в эти дни и часы будет запрещена.
Напомним, съемки фильма Леонида Парфенова "Карман России" стартовали в Нижегородской области 23 августа.
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