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Общество

Еще один ФАП открыли в Нижегородской области

24 августа 2020 12:05  [136] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Выксе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

ФАП обслуживает село Сноведь, где проживает 226 человек, и деревню Норковка с 13-ю жителями. Здесь начали оказывать неотложную и профилактическую медпомощь взрослым и детям, кроме того, осуществляется помощь на дому.

"Открытие Сноведского ФАПа - очень важное и знаковое событие для жителей, которым будет оказываться качественная медицинская помощь в хороших современных условиях. Получить врачебную помощь люди могут теперь в шаговой доступности или на дому. Фельдшерско-акушерский пункт открывается в рамках национального проекта "Здравоохранение", важнейшей частью которого является развитие медико-санитарной помощи первичного звена", - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, на капитальный ремонт Сноведского ФАПа затрачено более 700 тысяч рублей. Финансирование наружной отделки здания в размере 238 тысяч рублей осуществлялось за счет средств федерального бюджета, внутренняя отделка помещений, приобретение мебели и медицинской техники - на средства областного бюджета.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова, в здании Сноведского ФАПа площадью 56,9 кв.м. отстроены кабинеты приемов фельдшера, акушерки, возобновили работу процедурный и прививочный кабинеты, также действует кабинет для ожидания приема. Все они оборудованы новой медицинской техникой и мебелью. Здесь полностью заменено отопление, проведено горячее водоснабжение, а также канализация.

В ФАПе будут проводить приемы терапевт и акушер-гинеколог из Выксунской центральной районной больницы. А принимать пациентов в новом ФАПе будет фельдшер с 18-летним стажем Анна Бабина.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин сделал особый акцент на развитии медицины первичного звена.

Напомним, семь ФАПов было построено в Нижегородской области за 2019 год.

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