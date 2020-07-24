Семь ФАПов построено в Нижегородской области за 2019 год Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности регионального правительства за прошлый год по разным направлениям. Отчитываясь о результатах работы в сфере здравоохранения, он напомнил, что в 2019 году было построено семь новых модульных фельдшерских акушерских пунктов (ФАП), в муниципалитеты поставлено 23 мобильных медицинских комплекса.

"Одна из приоритетных задач системы здравоохранения региона – максимально приблизить своевременную и качественную медицинскую помощь к населению, чтобы выявлять и предотвращать развитие тяжелых болезней. Этим мы начали активно заниматься уже в прошлом году", - подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, в 2019 году одним из наиболее ярких и эффективных проектов в сфере здравоохранения стали "Поезда здоровья".

Фото: правительство Нижегородской области

"Если в 2018 году наши мобильные лечебно-диагностические комплексы побывали в 131 населенном пункте, то 2019 году - в 149. Реактивно развивается санитарная авиация: в 2019 году количество вылетов увеличилось в 4,5 раза. На базе Павловской ЦРБ открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи. В прошлом году в него уже обратилось более тысячи пациентов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, в 2020 году в Нижегородской области создана система оказания помощи пациентам с острым аортальным синдромом. Она позволяет круглосуточно оказывать консультативную и хирургическую помощь на базе ГБУЗ НО "СККБ" пациентам с острыми заболеваниями аорты, угрожающими жизни. Мероприятия федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", который входит в нацпроект "Здравоохранение", направлены на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году, то есть почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек.