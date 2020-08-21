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Общество

Астероид пересечет земную орбиту этой осенью

24 августа 2020 13:15  [125] Общество
Орбита астероида

Орбита астероида

Фото: с сайта NASA

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Астероид 2018 VP1 пересечет земную орбиту этой осенью. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Он приблизится к Земле на минимальное расстояние 2 ноября. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты.  Диаметр небесного тела составляет 2 метра.

По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей оценивается в 0,41%.

Напомним, другой астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м сближался с Землей 5 августа.

СПРАВКА:

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к Аполлонам - группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту.

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