Астероид пересечет земную орбиту этой осенью

Орбита астероида
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Астероид 2018 VP1 пересечет земную орбиту этой осенью. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Он приблизится к Земле на минимальное расстояние 2 ноября. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты. Диаметр небесного тела составляет 2 метра.
По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей оценивается в 0,41%.
Напомним, другой астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м сближался с Землей 5 августа.
СПРАВКА:
Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к Аполлонам - группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту.
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