Астероид пересечет земную орбиту этой осенью Общество

Орбита астероида Фото: с сайта NASA

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Астероид 2018 VP1 пересечет земную орбиту этой осенью. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Он приблизится к Земле на минимальное расстояние 2 ноября. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты. Диаметр небесного тела составляет 2 метра.

По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей оценивается в 0,41%.

Напомним, другой астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м сближался с Землей 5 августа.

СПРАВКА:

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к Аполлонам - группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту.