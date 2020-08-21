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Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода с начала лета вырос на 13%

24 августа 2020 15:37  [55] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по итогам июля 2020 года составил 11,449 млрд рублей. Об этом сообщается на портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

По данным на конец мая долг составлял 10,142 млрд рублей. Таким образом, с начала лета муниципальный долг города увеличился на 12,9%.

Стоит отметить, что городская задолженность начала расти уже с июня. Тогда она увеличилась на 12,8% до 11,444 млрд рублей. В июле рост был незначительным - 0,04% или на 5 млн рублей.

Основную часть в структуре долга - 43,67% занимают муниципальные ценные бумаги - 5 млрд рублей (40 тысяч рублей прочие расходы), 39,74% - займы кредитных организаций (4,55 млрд рублей), 16,59% - бюджетные кредиты (1,898 млрд рублей). Сумма выплаченных процентов по данным на июль составила 423,54 млн рублей.

Известно, что на 1 августа город привлек 10,2 млрд рублей, а погасил при этом 10,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по данным на май муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15%.

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