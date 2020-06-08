Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15% Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на портал «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода».

По данным на май муниципальный долг Нижнего Новгорода составляет 10,1 млрд рублей, тогда как в январе эта сумма равнялась 11,84 млрд рублей.

В структуре долга около 50% сейчас занимают муниципальные облигации (5 млрд рублей, как и в начале года). Еще 5,4%, или 547,3 млн рублей – это бюджетные кредиты (на уровне начала года), кредиты банков составляют 45,3% или 4,595 млрд рублей, что на 27,1% меньше по сравнению с началом года.

Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год принимался с доходами в 31 856,7 млн рублей, расходами в 31 855,4 млн рублей и профицитом в 1,3 млн рублей. Однако в феврале в бюджет были внесены изменения и он стал дефицитным: доходы бюджета сформировались в объеме 35,84 млрд рублей, расходы – в 36,016 млрд рублей, а дефицит составил 175,6 млн рублей.

В феврале же было принято решение выпустить муниципальные облигации на 4 млрд рублей. Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.

Предыдущий облигационный заем Нижний Новгород выпустил в начале декабря 2017 года. Тогда город разместил 5 млрд рублей. Ставка по купонам составила 8,1% годовых. По данным городской администрации, спрос на облигации превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд руб.