"Т Плюс" вложила 27,4 млн рублей в капремонт турбоагрегата Дзержинской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершился плановый капитальный ремонт турбоагрегата. На проведение этих работ компания направила 27,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

За три месяца была произведена замена лопаток на трех ступенях роторов высокого и низкого давления, замена элементов пароперепускных труб и компенсаторов на паропроводах теплофикационного отбора. Параллельно выполнен капитальный ремонт генератора. После окончания ремонта турбоагрегат успешно прошел необходимые испытания.

"Выполненные работы обеспечат эффективную эксплуатацию турбоагрегата, необходимого для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период", - отметил технический директор Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

Работы были выполнены в рамках ремонтной программы филиала.

Напомним, что в начале августа ПАО "Т Плюс" ввело в промышленную эксплуатацию новый энергетический котел Дзержинской ТЭЦ производительностью 75 т/час. Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 270 млн рублей.