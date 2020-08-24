"Т Плюс" вложила 27,4 млн рублей в капремонт турбоагрегата Дзержинской ТЭЦ

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На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершился плановый капитальный ремонт турбоагрегата. На проведение этих работ компания направила 27,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе.
За три месяца была произведена замена лопаток на трех ступенях роторов высокого и низкого давления, замена элементов пароперепускных труб и компенсаторов на паропроводах теплофикационного отбора. Параллельно выполнен капитальный ремонт генератора. После окончания ремонта турбоагрегат успешно прошел необходимые испытания.
"Выполненные работы обеспечат эффективную эксплуатацию турбоагрегата, необходимого для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период", - отметил технический директор Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.
Работы были выполнены в рамках ремонтной программы филиала.
Напомним, что в начале августа ПАО "Т Плюс" ввело в промышленную эксплуатацию новый энергетический котел Дзержинской ТЭЦ производительностью 75 т/час. Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 270 млн рублей.
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