Региональный минздрав взял на контроль ситуацию с очередями в нижегородских поликлиниках Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Министерство здравоохранения Нижегородской области взяло на контроль ситуацию с организацией процесса выдачи справок детям о результатах анализа на коронавирус перед посещением детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа 2020 года.

По информации регионального минздрава, ситуация, которая возникла в детской поликлинике №5 при городской клинической больнице №25 Автозаводского района, не является типичной. Накануне, 24 августа, в медучреждении образовалась большая очередь в результате того, что родители массово пришли получать справки для детского сада.

"Люди, вернувшиеся из отпусков, обратились за справками единовременно, без предварительной записи. 24 августа мы были вынуждены выдать 300 таких справок вместо 100, которые предоставляем ежедневно в соответствии с электронной записью. Справки об отсутствии коронавирусной инфекции необходимы детям, которые идут в детские сады, по распоряжению министерства образования. К сожалению, не все родители владели данной информацией, потому и образовалась очередь. Формально мы не должны были пускать людей без предварительной записи, но пошли им навстречу. Уже через несколько дней выдача справок будет производиться и медработниками дошкольных учреждений, что позволит ликвидировать очереди в поликлиниках", - пояснил главный врач детской поликлиники при городской клинической больнице №25 в пос. Северный Автозаводского района Алексей Зиновьев.

В минздраве добавили, что в настоящее время специалисты разбираются в причинах образования очереди. Жалоб из других поликлиник, куда обращаются родители дошкольников за получением справки, в минздрав не поступало.

График работы участковых врачей и специалистов размещен на сайте каждого медучреждения.

Ранее минздрав назвал категорию школьников, которые могут приступить к очным занятиям только при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции.