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Происшествия

Строительный кран упал во дворе дома в Ленинском районе

25 августа 2020 12:41  [70] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Строительный кран упал во дворе рядом с домом в Ленинском районе. Как сообщили в СУ СК России по региону, по информации в СМИ организована доследственная проверка.

По предварительным данным, накануне, 24 августа на прилегающую к стройке территорию двухэтажного жилого дома упал автокран. На месте падения строительной техники часто гуляют дети, а также находятся жильцы дома, обратили внимание в СУ СК.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июне этого года электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде. Мужчине было 40 лет.

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