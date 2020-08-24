Более 14 тысяч нижегородцев поженились за лето 2020 года Общество

Более 14 тысяч нижегородцев поженились за лето 2020 года. Как сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области, за июнь-август зарегистрировано более 7 тысяч браков.

Рекордное в этом году количество браков заключено 8 августа (08.08.2020).



Большинство молодоженов выбирали красивые даты для проведения свадебной церемонии: 06.06.2020 соединили свои сердца 152 пары нижегородцев; 20.06.2020 – 121; 08.07.2020, в День семьи, любви и верности, - 230 пар.

Цифра 8 – знак бесконечности любви и семейного союза, поэтому август пользуется неизменной популярностью у женихов и невест. Так, 08.08.2020 заключено 276 браков, 20.08.2020 – 81, 22.08.2020 – 99, а 28.08.2020 в Нижегородской области состоится 267 свадеб.

Пары могут подавать заявления в ЗАГС за год до свадебного торжества. В Нижегородской области на регистрацию брака в 2021 году подано уже 174 заявления.

Нижегородцы могут забронировать выбранную дату дистанционно - через Единый портал госуслуг - или лично обратиться в отделы ЗАГС по предварительной телефонной записи.



Напомним, торжественная регистрация браков возобновилась в ЗАГСах региона после 19 июня. С 1 по 19 июня регистрация браков была возможна только по предварительной записи - без гостей, а до этого (в апреле и мае) регистрация заключения и расторжения браков была полностью приостановлена.