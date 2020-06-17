Торжественная регистрация браков возобновляется в нижегородских ЗАГСах Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Региональным органам ЗАГС разрешили проводить церемонии государственной регистрации брака в торжественной обстановке.

"Не раз получал сообщения с вопросами о том, когда станет доступна регистрация брака в торжественной обстановке. Решили сделать это, как только позволили обстоятельства. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жизнь продолжается. Создаются новые семьи, рождаются дети. Это же здорово!", - отметил губернатор.

"На июль в органы ЗАГС уже подано 1937 заявлений, на август - 1433. Нижегородцы верны свадебным традициям и соблюдают ритуалы – это хороший знак, что жизнь постепенно возвращается в прежнее русло", - добавил Глеб Никитин.

Однако, в период действия режима повышенной готовности все еще будут действовать определенные ограничения. Так церемонии можно проводить:

- в залах — из расчета 1 человек на 10 кв. м. площади, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии;

- на открытых площадках для проведения церемонии (отделы ЗАГС "Дом бракосочетания", "Заречный Дом бракосочетания", "Автозаводский Дворец бракосочетания") — из расчета 1 человек на 10 кв.м. пространства открытой площадки, но не более 15 человек, включая ведущего церемонии.

При нахождении в помещении отдела ЗАГС и на открытых площадках для проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке посетители обязаны защищать органы дыхания маской (повязкой, респиратором или др.), а руки перчатками, строго выполнять указания работников отдела ЗАГС о соблюдении требований противоэпидемического режима.

Напомним, отделы ЗАГС Нижегородской области, после длительного перерыва возобновили личные приемы с 1 июня 2020 года. Регистрация брака была возможна только по предварительной записи без гостей.

Напомним также, что со вчерашнего дня в Нижегородской области разрешена работа открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах.