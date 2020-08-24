Глеб Никитин подписал указ о переводе нижегородских школ на очный формат обучения Общество

Фото: С сайта персонаж.рф

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 августа внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, с 1 сентября образовательный процесс в детсадах, школах, колледжах и вузах будет организован в очной форме.

"Не раз говорилось о том, с 1 сентября все образовательные учреждения будут работать в очном формате. Теперь это зафиксировано в указе о режиме повышенной готовности", - прокомментировал Глеб Никитин.

Между тем, образовательные организации будут работать с определенными требованиями:

- закрепить при возможности за каждым классом (группой) отдельное учебное помещение, организовав обучение именно в нем;

- принять меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп) во время перемен (перерывов);

- не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в классы, аудитории (помещения);

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися, педагогическим составом, обслуживающим персоналом социальной дистанции, масочного режима;

- обеспечить присутствие студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках;

- проветривание рекреаций и коридоров помещений образовательных организаций должно проводиться во время уроков (лекций, занятий), а учебных кабинетов (аудиторий) во время перемен.

При этом допускается не использовать маски:

- преподавательскому составу во время проведения занятий, уроков, лекций;

- детям дошкольного, школьного возраста, учащимся профессиональных образовательных организаций во время проведения занятий, уроков;

- студентам во время спортивных учебных занятий, а также занятий творческой направленности.

"Была поставлена задача разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов", - объяснил Глеб Никитин.

Также изменения в указ касаются увеличения максимальной численности очно занимающихся с 10 до 15 человек в учреждениях культуры и спорта; учреждениях клубного типа (клубах, дворцах и домах культуры, домах народного творчества).

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Напомним, что как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности.

Школьники были отправлены на преждевременные каникулы с 18 марта, по завершении которых они перешли на домашнее обучение. Cтуденты также с 18 марта учились дистанционно.