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Экономика

Продавец нижегородского кинотеатра "Россия" снизил стоимость объекта

25 августа 2020 15:36  [53] Экономика

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Продавец нижегородского кинотеатра "Россия" снизил стоимость объекта. Объявление размещено на сайте gipernn.

Ранее стоимость здания по адресу пр. Ленина, 32 оценивалось в 300 млн рублей. Сейчас в объявлении обозначена другая цена – 270 млн рублей.

Между тем, согласно информации, в продаваемом объекте ничего не изменилось. Общая площадь здания, как и раньше, составляет 3 651,4 кв.м. Кинотеатр двухэтажный с подвалом и антресольным этажом. Также вместе с зданием продается земельный участок. Его площадь – 1,7 Га.

Продажей занимается агентство недвижимости. Отметим, что здание не покупают уже больше года.

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