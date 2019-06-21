Здание нижегородского кинотеатра "Россия" выставили на продажу за 300 млн рублей Общество

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание нижегородского кинотеатра "Россия" выставили на продажу за 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте по продаже недвижимости Gipernn.ru.

В объявлении указано, что общая площадь здания по адресу пр. Ленина, 32 – 3651,4 кв.м. Кинотеатр двухэтажный с подвалом и антресольным этажом. Также вместе с зданием продается земельный участок. Его площадь – 1,7 Га.

Продажей занимается агентство недвижимости. В настоящее время объявление посмотрели более 200 человек.