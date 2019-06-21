Последние новости рубрики Общество
24 июня 2019 12:15  [47] "Единая Россия" планирует представить интерактивную карту для контроля за тарифами ЖКХ в регионах
24 июня 2019 11:53  [122] Здание нижегородского кинотеатра "Россия" выставили на продажу за 300 млн рублей
24 июня 2019 11:17  [162] Нижегородские архитекторы предлагают накрыть площадь Ленина зеленым холмом
24 июня 2019 11:04  [98] Дзержинск присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти"
24 июня 2019 10:31  [140] Подростки пройдут трудовую практику в нижегородском метро
24 июня 2019 10:11  [211] "Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде
24 июня 2019 09:51  [137] Жителям Дзержинска и Кстова направят более 7 тысяч долговых квитанций за отопление и горячую воду
24 июня 2019 09:11  [189] "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания счетчиков с 23 по 26 число каждый месяц
23 июня 2019 11:30  [329] Виновных в возгорании свалки в Сергачском районе оштрафуют
22 июня 2019 17:42  [395] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Дмитрия Войнова
Общество

Здание нижегородского кинотеатра "Россия" выставили на продажу за 300 млн рублей

24 июня 2019 11:53  [122] Общество

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание нижегородского кинотеатра "Россия" выставили на продажу за 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте по продаже недвижимости Gipernn.ru.

В объявлении указано, что общая площадь здания по адресу пр. Ленина, 32 –  3651,4 кв.м. Кинотеатр двухэтажный с подвалом и антресольным этажом. Также вместе с зданием продается земельный участок. Его площадь – 1,7 Га.

Продажей занимается агентство недвижимости. В настоящее время объявление посмотрели более 200 человек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph