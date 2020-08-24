Нижегородский театр драмы ищет сапоги-чулки 70-х годов для спектакля Культура и отдых

Эскизы костюмов Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский академический театр драмы им. Горького ищет сапоги-чулки 70-х годов для постановки спектакля. Об этом сообщается в группе театра в соцсети ВКонтакте.

В настоящее время театр готовит новый спектакль "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина. Премьера запланирована на октябрь.

Декорациями и костюмами для спектакля занимается московский художник Андрей Климов. Эскизы уже приняты и отправлены в пошивочный цех.

Но для спектакля также оказались нужны сапоги-чулки коричневого или вишневого цвета 39-40 размеров.

"Сегодня они в большом дефиците! А потому театр обращается к сообществу: Если у вас есть такие сапоги в хорошем состоянии, и вы готовы передать их театру - оставьте на вахте театра по адресу Б.Покровская, 13 со служебного входа в пакете с пометкой "Энергичные люди" и своим контактом", - говорится в сообщении.

Отметим, что театр не первый раз обращается к зрителям за помощью в подборе костюмов. Для спектакля "Тарас Бульба" ему необходима была старая обувь любой модели в любом состоянии и в любом количестве.