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Культура и отдых

Нижегородский театр драмы поделился планами на сезон

11 августа 2020 16:25  [53] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский академический театр драмы им. Горького поделился планами на сезон. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Как сообщил на сборе труппы директор театра Борис Кайнов, в этом году, помимо двух анонсированных ранее премьер, планируется еще три.

Речь идет о новом спектакле по сатирической повести Василия Шукшина "Энергичные люди" в инсценировке и постановке Аллы Решетниковой. Репетиции спектакля начались. Премьера запланирована на октябрь.

Зимой театр приступит к репетициям спектакля по повести Валентина Распутина "Последний срок". Режиссером выступит Родион Овчинников. Сдача спектакля планируется на март.

Завершить 223-й театральный сезон планируется премьерой авторского спектакля о жизни национального российского героя Козьмы Минина. Над текстом пьесы вместе с драматургом работает режиссер Елена Невежина. Новый спектакль готовится к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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