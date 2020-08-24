Школу Дзержинска оштрафовали на 230 тысяч рублей за травму уборщицы Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Школу Дзержинска оштрафовали на 230 тысяч рублей за травму уборщицы. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

Напомним, в конце июня этого года в школе № 18 уборщица сорвалась и упала с лестницы-стремянки, в результате чего у нее были диагностированы черепно-мозговая травма, множественные переломы костей со смещением челюстно-лицевой части, плеча и надколенника. Сотруднице 69-лет.

В ходе расследования несчастного случая установлено, что с ведома работодателя уборщице было поручено выполнение работы, не обусловленной трудовым договором, а именно шпаклевание. Инструктаж по охране труда при производстве штукатурных работ не проводился. Уборщица не была обеспечена средствами индивидуальной защиты (спецодеждой и спецобувью).

В результате, учебное учреждение было оштрафовано.