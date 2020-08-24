Перекрытие частично рухнуло в аварийном доме в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Перекрытие частично рухнуло в доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 26 августа 2020 года.

Информация обрушении межэтажного перекрытия в многоквартирном доме поступила в 05.30. Дом находится по адресу: Ленинский район, ул. Профинтерна, 20. Дом 1932 года постройки, признан аварийным и официально расселен в 2012 году.

Всего в доме проживало 5 человек, они эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время дом отключен от электроснабжения и газоснабжения. Вопрос о дальнейшем пребывании людей в данном доме решается администрацией района.

Напомним, 577 нижегородцев расселили из 277 аварийных помещений в 2019 году, что на 7% больше, чем в 2018 году.