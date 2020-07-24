Более 570 нижегородцев расселили из аварийного фонда в 2019 году Политика

Губернатор Глеб Никитин представил отчет о деятельности регионального правительства за 2019 год на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля 2020 года.

Основные показатели

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений при участии региона в федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

"В прошлом году в Нижегородской области объем расселения из аварийного жилья почти достиг 8,5 тысячи квадратных метров. Благодаря этому 577 нижегородцев отпраздновали новоселье. Планы на текущий год более масштабные, и на данный момент они исполняются в соответствии с графиком", - сказал Глеб Никитин.

В 2020-2021 годах Нижегородская область направит на переселение граждан из аварийного жилищного фонда более 1 млрд рублей. Это средства федерального бюджета, которые выделяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Они будут направлены на переселение 1 377 человек из 643 аварийных жилых помещений общей площадью 23,18 тысячи кв. м на территории 22 муниципальных образований.

Глеб Никитин также напомнил, что расселение людей из аварийного жилья ведется несколькими способами. Это покупка квартир у застройщиков через аукционы, строительство муниципального жилья и реализация программы развития застроенных территорий.

"Наша ключевая задача - обеспечить нижегородские семьи качественным и, главное, комфортным жильем, соответствующим современным требованиям. Снижение объемов ввода жилья даже в кризисной ситуации мы себе позволить не можем. И не только из-за того, что это долгожданные события для нижегородцев, проживающих в аварийном фонде. Я полностью поддерживаю федеральную позицию, что строительство - это мощный драйвер развития экономики. Крайне важно не допустить замедления темпов. Очень рискованным, но принципиальным было решение в период пандемии не останавливать стройки ни на день. И это получилось сделать без последствий благодаря ответственности застройщиков и вводу жестких ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции", - добавил Глеб Никитин.