"Благодаря нашим ветеранам мы можем жить свободно и радоваться каждому новому дню", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 25 августа 2020 года навестил ветеранов Великой Отечественной войны в п. Линда и на Бору в рамках празднования 75-летия Победы. Ветеранам были вручены памятные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он побывал в гостях у Анатолия Яковлевича Подолинского – участника Великой Отечественной Войны, Заслуженного ветерана Нижегородской области, Почетного гражданина городского округа г. Бор, Председателя Линдовской ветеранской организации.

Анатолий Яковлевич уроженец Белоруссии. В 41-м году окончил второй класс и отметил свое десятилетие. Вскоре началась война. Белоруссия, Витебск, и родная деревня Каменка оказались в оккупации. Анатолия вместе с другими деревенскими мальчишками забрали в партизанский отряд. Так, вчерашний десятилетний мальчик стал диверсантом. Партизаны были неуловимы во многом благодаря хорошей разведке, которой в том числе занимался и Анатолий Яковлевич.

В 1951 году его призвали в ряды Красной армии, в войска противовоздушной обороны. Вскоре на его долю выпала еще одна война на территории Кореи.

После демобилизации в 1953 году Анатолий Яковлевич вернулся на родину, а в конце 50-х переехал в поселок Линда Борского района к двоюродному брату. Анатолий Яковлевич проработал от станочника до начальника участка Линдовского деревообрабатывающего производственного объединения. С 2005 года бессменно возглавляет поселковый Совет ветеранов.

Также председатель областного парламента посетил Нину Сергеевну Чабонян – труженицу тыла, почетного гражданина городского округа г. Бор. В ноябре этого года Нина Сергеевна отметит свой 95-ый юбилей. Нина Сергеевна помнит годы войны до мелочей, помнит имена всех своих друзей и коллег. Со слезами на глазах она рассказывает о тех ужасных временах.

В 1934 году семья Нины Сергеевны приехала на строительство Борского стекольного завода, когда той было всего 9 лет, а трудовую деятельность начала в 14 лет, в одном из строящихся цехов борского стекольного завода. Она вспоминает, как их готовили к бомбежке Борского стекольного завода в полной темноте. Согласно рассказу Нины Сергеевны, ее и других ребят отводили на крышу, где уже были расположены контейнеры с песком, водой и лопатами: "Мы – молодые ребята, лезли на крышу еще строящего цеха сразу же, как завоют серены - предвестники бомбежки. Особо нас не бомбили. Маскировка помогла. Тогда все окна заклеивались прочными тканями, уличные фонари закрашивались. Было очень страшно, когда бомбардировщики проносились над нашими головами", - рассказывает Нина Сергеевна Чабонян. Там же на производстве встретила своего будущего мужа. Дети и внуки Нины Сергеевны также работали и до сих пор работают на Борском стекольном заводе.

"В этом году День Победы празднуется по-особенному. В течение всего года мы благодарим наших ветеранов, которые ценой своей жизни приближали Победу в Великой Отечественной войне. В диалоге с моими коллегами, мы решили сделать особый подарочный набор, в котором есть книга о подвигах борчан, чтобы в семейных библиотеках хранилась память о тех великих временах", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

"У меня выдалась прекрасная возможность приехать в гости к ветеранам родного Борского городского округа, чтобы поздравить их. Такие встречи для меня особенно волнительны, ведь я приехал к настоящим героям. Благодаря нашим ветеранам мы можем жить свободно и радоваться каждому новому дню", - отметил Евгений Лебедев.