Нижегородец пойдет под суд по обвинению в 33 преступлениях

Фото: управление на транспорте МВД России по ПФО

Нижегородец пойдет под суд по обвинению в 33 преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 августа 2020 года.

По версии следствия, с сентября 2019 по март 2020 года мужчина в преступном сговоре с другим человеком занимался сбытом наркотических средств через тайники. Обвиняемый, получив от подельника координаты местонахождения крупной партии наркотика, забирал ее и расфасовывал на более мелкие дозы, которые помещал в различные тайники на территории Арзамаса и Выксы, а адреса с "закладками" через мессенджер передавал сообщнику для последующей передачи их наркопотребителям.

В общей сложности 39-летний мужчина обвиняется в совершении 33 преступлений по ч.ч. 3, 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.

Напомним, в июле этого года полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок с наркотиками.