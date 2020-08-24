Жителю Павлова не удалось скрыться от полиции на своем автомобиле Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жителю Павлова не удалось скрыться от полиции на своем автомобиле. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 26 августа 2020 года, задержан 42-летний водитель с признаками опьянения.

Ранее сотрудники заметили водителя, который ехал по Павлову, создавая опасность для других участников движения и пешеходов.

Водитель, увидев патрульную машину, попытался скрыться от неё. Полицейские преследовали нарушителя, неоднократно призывая его сбавить скорость и прекратить движение, но тот проигнорировал законные требования стражей правопорядка. На ул. Советской правонарушитель был задержан.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП России (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Полицейские напоминают, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены или лишение прав на срок до 2 лет, или штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Напомним, в другом ДТП в конце июля этого года иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет под Семеновом (один в коме).