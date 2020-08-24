Нижегородские школьники осенью не будут получать оценки за ВПР

Нижегородские школьники не будут получать оценки за всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2020 году. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе общегородского родительского собрания 25 августа 2020 года.
Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ВПР необходимы, чтобы понять уровень знания детей и понять - какие предметы и направления необходимо "подтянуть".
"Время прошло много с последнего нашего очного общения с детьми. Боятся ВПР не надо, поить детей валерьянкой тоже. Это для нашего внутреннего использования", - сказал он.
Напомним, ВПР будут проходить в школах с 14 сентября по 12 октября. Ранее агентство публиковало список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области.
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