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Общество

Нижегородские школьники могут по желанию продолжить с 1 сентября учиться дистанционно

26 августа 2020 12:14  [105] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские школьники по желанию родителей могут продолжить с 1 сентября дистанционное образование. Такую возможность не исключил министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе общегородского родительского собрания 25 августа 2020 года в ответ на вопрос нижегородца.

"У нас есть такая форма, как семейное обучение. Родители пишут заявление, и ребенок перестает посещать школу. Этот вариант допустим. Это, конечно, немного отличается от того дистанционного обучения, которое было весной. Его вели учителя, а семейное, в большей степени, родители. Цифровые платформы, которые существуют в школах, и федеральные цифровые платформы являются помощниками", - сказал он.

Обучение для остальных школьников будет проходить очно.

Напомним, что накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствие с которыми с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах будет организован в очной форме.

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