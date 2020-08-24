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Общество

Елена Борисова пропала в Кстовском районе

26 августа 2020 11:45  [109] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Елена Борисова пропала в Кстовском районе. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, она пропала 22 августа, тогда ее видели в районе рынка Кстова.

Приметы: плотного телосложения, рост 160 см, волосы длинные и рыжие, глаза карие.

Была одета в темную шапку, темную меховую куртку, при этом - обута в шлепанцы. Нуждается в медпомощи.

Особые приметы: кольца на всех пальцах рук, отсутствует верхний передний зуб.

Если вы располагаете информацией, которая поможет в поисках, обращайтесь по телефону 8 (831) 28-38-200 или по телефону полиции 102.

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