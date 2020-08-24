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Общество

Вторую смену в нижегородских школах могут отменить в ближайшие годы

26 августа 2020 12:51  [59] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области рассчитывает на возможность отмены второй смены в школах в ближайшие годы. Об этом стало известно в ходе общегородского родительского собрания с министром образования и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным 25 августа 2020 года.

"Нам бы очень хотелось, чтобы не было второй смены. Но, к сожалению, мы сейчас не можем решить этот вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время, когда мы введем в эксплуатацию несколько новых школ, ажиотаж, связанный со сменами пойдет на спад", - сказал Сергей Злобин.

Он отметил, что на данный момент во вторую смену учатся 9% школьников Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде к новому учебному году. Согласно информации, в последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад.

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