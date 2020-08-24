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Общество

Две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде впервые за 11 лет

25 августа 2020 16:53  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, в последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад. Сейчас речь идет о школе №131 в микрорайоне «Цветы», и новом здании школы №88 в посёлке Новинки.

Напомним, что школа в ЖК "Цветы" рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Ранее сообщалось, что ее изначально планировалось открыть в декабре 2019 года и все работы шли в графике. Но разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено только в марте 2020 года.

Как сообщили в городском департаменте образования, в 2020 году в Нижнем Новгороде за парты сядут 15 535 первоклассников – это на тысячу больше, чем в 2019 году.

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