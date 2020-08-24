Судоверфь под Богородском построит теплоходы для внутренних водных путей РФ Бизнес

Фото: С сайта ФКУ "Речводпуть"

ООО СК "Р-Флот" (поселок Окский Богородского района Нижегородской области) построит серию обстановочных теплоходов проекта 3052 класса РРР "О-ПР 2.0 (лед 20)". Об этом сообщает "Росморречфлот".

Заказчиком строительства выступает ФКУ "Речводпуть". Контракт заключен на 10 судов, которые планируется построить до конца 2022 года.

Судна строятся в рамках федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Проект предусматривает увеличение пропускной способности внутренних водных путей.

Обстановочные теплоходы предназначены для содержания судового хода на внутренних водных путях, работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки для безопасности судоходства пассажирского и грузового флота.

Судна поступят в распоряжение администрации бассейнов внутренних водных путей. Первый теплоход, строительство которого уже началось, предназначен для ФГБУ "Канал имени Москвы". Остальные будут использоваться в акваториях Камского, Ленского, Енисейского, Амурского и Байкало-Ангарского бассейнов внутренних водных путей.