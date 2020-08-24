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Происшествия

Бык насмерть забодал пастуха из Пильны

26 августа 2020 17:26  [97] Происшествия

Бык насмерть забодал пастуха из Пильны. Как сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области, завершено расследование несчастного случая в СПК "Красная гора" (Пильнинский р-н, с. Тенекаево).

Напомним, 10 июля на пастбище пострадал 36-летний пастух, его забодал молодой бык. В результате происшествия у мужчины были диагностированы сложные переломы позвоночника, ушибы и кровоподтеки мягких тканей.

Мужчина скончался в больнице 6 августа. У погибшего остался несовершеннолетний сын 2016 года рождения.

Инспекторы выяснили, что в тот день, когда произошел несчастный случай, около 11 часов пастух отлучился домой за едой на обед, вскоре вернулся на рабочее место, где вместе с напарником начал обедать и пить пиво. Скот находился недалеко.

Спустя некоторое время один бычок отделился от стада и стал приближаться к ним. Пастух решил отогнать его от места, где они разложили себе еду, используя ременной кнут. Бычок не подчинился и напал на него, несколько раз боднув его. В результате происшествия пастух получил тяжелые травмы, от которых упал и не смог подняться. Напарник взял кнут и отогнал бычка в сторону. Но травмы оказались слишком серьезными. 

По результатам расследования несчастного случая сельскохозяйственный кооператив "Красная гора" привлечен к административной ответственности, штраф составил 280 тысяч рублей. Ответственное должностное лицо, допустившее нарушения, оштрафовано на 25 тысяч рублей.

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