"Нефтегазовая отрасль является локомотивом для отечественной экономики", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности России. Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.



"Сегодня нефтегазовая отрасль является локомотивом для отечественной экономики, а также залогом стабильного развития нашей страны. Несмотря на то, что Нижегородская область не имеет собственных месторождений нефти и залежей газа, нефтегазовый комплекс представлен здесь различными крупными предприятиями, которые делают светлее и теплее наши дома, являются фундаментом многих отраслей промышленности, создают условия для развития сельского хозяйства и социальной инфраструктуры и обеспечивают энергетическую безопасность России.

Во многом эффективность данной сферы зависит от упорного, самоотверженного труда многочисленных нижегородских нефтяников и газовиков. Ваше умение решать сложные задачи подчас в непростых условиях позволяет нефтегазовому комплексу добиваться и поддерживать высокие результаты.

Выражаю благодарность за профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области.

Желаю вам крепкого здоровья, процветания, воплощения в жизнь всех планов, новых свершений, профессиональных достижений на благо укрепления экономики России!" – отмечается в поздравлении.