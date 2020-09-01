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Политика

"Терроризм – это наибольшее зло для всего человечества", - Евгений Лебедев

03 сентября 2020 09:36  [70] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил обращение в День солидарности в борьбе с терроризмом.

"Трагедия 3 сентября 2004 года объединила страну общим горем. Город Беслан и вся Россия никогда не забудут линейку 1 сентября, которая в результате бесчеловечного и жестокого террористического акта унесла 334 жизни - детей, их родителей, учителей, сотрудников силовых структур. Именно 3 сентября стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Терроризм – это наибольшее зло для всего человечества. Его жертвами становятся совсем беззащитные люди. К сожалению, Россия столкнулась с самыми агрессивными проявлениями данного явления. Мы всегда будем помнить наших соотечественников, чьи жизни оборвались в результате чудовищных действий террористов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Махачкале, Дагестане, Минеральных Водах и других субъектах нашей необъятной страны.

Мы гордимся всеми, кто несмотря на страх, проявляя мужество и героизм, рискуя собственной жизнью, спасал попавших в ужасную беду людей.

Мы должны быть бдительными и внимательными, сохраняя мир и поддерживая спокойствие, во имя того, чтобы история больше не знала подобных трагичных событий", - отметил Евгений Лебедев.

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