Водитель сбил двух кабанов в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 27 августа 2020 года.
Накануне поздно вечером 38-летний мужчина (стаж 8 лет) ехал на автомобиле ВАЗ 21703, не заметил животных, которые внезапно вышли на дорогу, и наехал на кабанов.
В результате ДТП пострадал водитель. Он был госпитализирован с ушибом грудной клетки, позднее отпущен.
Напомним, два ДТП, где автомобили столкнулись с лосем, произошли под Нижнем Новгородом 22 июня.
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