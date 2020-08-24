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Происшествия

Водитель сбил двух кабанов в Лысковском районе

27 августа 2020 10:39  [95] Происшествия

Водитель сбил двух кабанов в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 27 августа 2020 года.

Накануне поздно вечером 38-летний мужчина (стаж 8 лет) ехал на автомобиле ВАЗ 21703, не заметил животных, которые внезапно вышли на дорогу, и наехал на кабанов.

В результате ДТП пострадал водитель. Он был госпитализирован с ушибом грудной клетки, позднее отпущен.

Напомним, два ДТП, где автомобили столкнулись с лосем, произошли под Нижнем Новгородом 22 июня.

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