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Общество

Классные руководители в школах Нижегородской области получат доплаты

27 августа 2020 11:18  [78] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Классные руководители в школах Нижегородской области получат доплаты. Соответствующие решение было принято на заседании Законодательного собрания региона 27 августа 2020 года.

Депутаты поддержали изменения в закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования".

Теперь главы городов и районов Нижегородской области наделены полномочиями ежемесячно выделять бюджетные средства на вознаграждение классным руководителям.

Речь идет о педагогах всех классов.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин говорил, что 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство. На эти цели региону выделяется 416,5 млн рублей (по 26 тысяч рублей каждому учителю). Решение о введении доплаты за классное руководство принял президент России Владимир Путин.

"Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Как и прежде это произойдет 1 сентября. В этом году мы столкнулись с новым вызовом – коронавирусной инфекцией, поэтому особое внимание будет уделено соблюдению всех необходимых требований безопасности. На классных руководителей ложится особая ответственность – мы это прекрасно понимаем. Поэтому установление дополнительных выплат для них – шаг абсолютно логичный и продуманный. Необходимые изменения в областное законодательство внесены", - отметил председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

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