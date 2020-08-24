Стали известны причины и сроки устранения провала грунта под Молитовским мостом

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Оползень произошел под Молитовским мостом рядом с опорой данного сооружения со стороны нагорной части Нижнего Новгорода.
Это случилось 25 августа 2020 года. В департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода агентству НИА "Нижний Новгород" рассказали о причинах и сроках устранения провала грунта.
По словам специалистов, плитки в местах примыкания насыпей к мостовым сооружениям были размыты дождевой водой, которая поступала из водоотводных трубок моста.
"Никакой опасности для сооружения размыв не представляет", - уверили в департаменте.
Устранять дефекты начнут сегодня – 27 августа. Это продлится не больше двух недель.
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