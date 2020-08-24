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Общество

Администрация объяснила наличие жильцов в расселенном доме на Профинтерна, где рухнула балка

27 августа 2020 13:32  [65] Общество
дом на ул.Профинтерна, где рухнула балка

дом на ул.Профинтерна, где рухнула балка

Фото: ГУ МЧС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стали известны причины, по которым в расселенном аварийном доме №20 на улице Профинтерна Ленинского района Нижнего Новгорода, где 26 августа рухнула потолочная балка, продолжали жить люди.

Напомним, что межэтажное перекрытие в многоквартирном доме обвалилось 26 августа примерно в 05:30. В это время в доме находились пять человек, они не пострадали и эвакуировались самостоятельно.

Между тем, этот дом был признан аварийным и подлежащим расселению в 2012 году. В администрации Ленинского района корреспонденту НИА "Нижний Новгород" объяснили наличие жильцов в расселенном доме.

В 2014 году дом №20 на улице Профинтерна он был расселен, кроме одной квартиры, в которой осталась жить женщина. Администрация района предложила ей на выбор либо деньги, либо жилье, и женщина выбрала квартиру, но с условием, что ее отремонтируют.

Однако, по информации администрации Ленинского района, сделанный ремонт ее не устроил, а спустя некоторое время женщина скоропостижно скончалась. Жилье в аварийном доме унаследовали двое детей.

В 2019 году собственники предоставили в администрацию района документы о вступлении в права наследства. В настоящее время заново проводится процедура по оценке жилья, после которой им также будут предложены на выбор денежная компенсация или квартира. В связи с тем, что другого жилого помещения у наследников нет, они проживали в этом доме.

Еще в одной квартире находилась женщина, которая уже получила от администрации Нижнего Новгорода 1,3 млн рублей в качестве компенсации за расселение, но жилую площадь на эти деньги пока не приобрела.

Также в аварийном доме находились четверо людей без определенного места жительства.

В настоящее время прорабатывается вопрос о закрытии доступа в аварийный дом. В перспективе он будет снесен.

В администрации добавили, что официально проживающим в этом доме нижегородцам предоставлено жилье в маневренном фонде, а женщина, которая уже получила компенсацию, уехала к родственникам. Она уведомила администрацию о том, что в конце августа купит новую квартиру.

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