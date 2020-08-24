Дело возбуждено из-за травмирования ребенка на детской площадке в Павлове Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за травмирования ребенка на детской площадке в Павлове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 августа 2020 года. Месяц назад была организована доследственная проверка.

В частности, Павловским межрайонным следственным отделом возбуждено дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

По версии следствия, днем 24 июля 10-летний мальчик катался на карусели. В это время правая нога ребенка, в ходе движения, соскользнула и попала в открытое отверстие – между платформой и движущимся металлическим стержнем рулевого колеса карусели. В результате были диагностированы травмы голени и голеностопного сустава.

Расследование уголовного дела продолжается.