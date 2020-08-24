Сторож детсада в Дзержинске найден погибшим Происшествия

Сторож детсада в Дзержинске найден погибшим. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

По информации инспекции, рано утром сегодня, 27 августа, сотрудники детского сада № 37 обнаружили в спальне группы сторожа без признаков жизни. Ему было 63 года.

Проверяется соблюдение норм охраны труда. Причины смерти устанавливаются судмедэкспертизой.

Напомним, в августе этого года сторож детсада в Сарове также был найден погибшим. Также проводится расследование несчастного случая.