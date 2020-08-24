Роспотребнадзор разработал правила грибника Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области представило правила грибника, которые позволят правильно собрать или купить и заготовить грибы.

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности:

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах;

- собирайть грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими;

- собирать только хорошо знакомые виды грибов;

- срезать каждый гриб с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть.

"Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали", - отмечают в управлении.

Грибы обязательно нужно подвергать кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:

- собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;

- собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;

- пробовать грибы во время сбора;

- подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;

- мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;

- хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Советы покупателям:

Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя брать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдается разрешение на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Заготовка грибов

Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба — только после этого продукт можно использовать для приготовления блюд.

Напомним, что одиннадцать человек, в том числе один ребенок, отравились грибами в Нижегородской области с начала 2020 года.