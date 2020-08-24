Одиннадцать человек отравились грибами в Нижегородской области

Одиннадцать человек, в том числе один ребенок, отравились грибами в Нижегородской области с начала 2020 года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Все они съели собственноручно собранные и приготовленные, но неизвестные им грибы. "Ребенок случайно съел на улице неизвестный гриб", - объяснили в управлении.
Все отравления закончились благоприятным исходом, пострадавшим в лечебных учреждениях была оказана необходимая помощь.
В Роспотребнадзоре отметили, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Поэтому детей до 14 лет не рекомендуется кормить любыми грибами.
Напомним, что летом 2019 года грибами отравился двадцать один нижегородец.
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