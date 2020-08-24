Расписание нижегородских пригородных поездов изменится с 1 сентября

АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" изменяет расписание поездов с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
Так, поезд № 6001/6002 сообщением Нижний Новгород - Московский – пр.Гагарина будет отправляться в 05:17 и прибывать на конечную станцию в 6:31, без остановок на станциях Кондукторская и Окская.
Поезд № 6011/6012 сообщением пр.Гагарина – Нижний Новгород - Московский будет отправляться в 06:39 и прибывать на конечную станцию в 07:53.
Поезд № 6003/6004 сообщением Нижний Новгород - Московский – пр.Гагарина будет отправляться в 06:00 и прибывать на конечную станцию в 07:23.
Актуальное расписание на сайте: https://vvppk.ru/passazhiram/
Напомним, с конца мая 30 электричек вернулись на маршруты по Нижегородской области. В частности, восстановилось курсирование пригородных поездов на Дзержинском, Заволжском, Семеновском, Владимирском, Кировском направлениях.
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